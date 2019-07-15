15июля 2019
понедельник
|
Девять снарядов времен ВОВ нашли в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 15 Июля 2019, 12:56
Как информируется на сайте регионального главка МЧС России, что в Подмосковье нашли девять артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, угрозы для жизни населения нацйденные объекты не представляют.
Отмечается, что в 16:55 14 июля 2019 года от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского городского округа по Московской области поступила информация об обнаружении 9 артиллерийских снарядов времен ВОВ. Угрозы для жизни и жизнедеятельности населения нет.
Расстояние до жилых строений составляет один километр. Выставлена охрана силами УМВД России по Дмитровскому городскому округу.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
вечером +14 +16 ночью +13 +15
Котировки
Партнеры