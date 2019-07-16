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Прямая линия с Дмитрием Куракиным и Евгением Хромушиным пройдет 19 июля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Июля 2019, 12:14
Как проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин и министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин на этой неделе ответят на вопросы жителей о рекультивации полигонов, мусоре.
Ранее глава региона поручил Хромушину и Куракину отвечать ежемесячно на все вопросы жителей по реформе сферы обращения с отходами и экологии.
Воробьев добавил, что также вопросы ЖКХ и экологии мы выделили в отдельные темы. Дмитрий Александрович Куракин и Евгений Акимович Хромушин также поведут прямой разговор, чтобы адресно ответить на многочисленные вопросы и по рекультивации полигонов, и по программам «Чистый воздух», «Чистая вода», утилизации мусора.
Как уточнил сотрудник пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, прямая линия будет проходить 19 июля в 18:00.
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