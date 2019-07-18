18июля 2019
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Почти 12% от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Июля 2019, 10:17
Как информирует центр погоды «Фобос», что в Москве и Подмосковье за прошедшие сутки выпало до 11 миллиметров осадков, что составляет около 11,7% от нормы для июля.
В Московском регионе норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.
Отмечается, что за минувшие 24 часа, по данным на 06:00, в Москве на ВДНХ выпало 11 миллиметров, в Бутове - 10 миллиметров, в Электроуглях - 4 миллиметра, в Люберцах - 10 миллиметров, в Горках Ленинских - 9 миллиметров, в Чехове - 8 миллиметров, в Солнечногорске и Клину - по 4 миллиметра, в Новом Иерусалиме - 11 миллиметров.
Во второй половине дня в четверг в Московском регионе ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Сегодня может выпасть от 2 до 7 миллиметров осадков.
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