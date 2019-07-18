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Поле конопли обнаружили в подмосковном Воскресенске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Июля 2019, 10:19
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковном городском округе Воскресенск полицейские уничтожили свыше 1000 кустов дикорастущей конопли.
Отмечается, что на территории Подмосковья проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мак». Оно направлено на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические вещества, очагов их дикого произрастания, а также на перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотиков растительного происхождения.
Как сообщила начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова, что в ходе рейда сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Воскресенскому району возле одного из поселков обнаружен участок с дикорастущей коноплей. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной.
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