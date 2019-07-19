19июля 2019
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Умеренно теплая погода с дождями ожидается в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июля 2019, 10:08
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Москве и Подмосковье 19 июля ожидается облачная погода с кратковременными дождями, температура воздуха днем составит до плюс 21 градуса.
Отмечается, что предстоящим днем в Московском регионе ожидается пасмурная и дождливая погода. По данным Метеобюро Москвы и области, сегодня ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Время от времени будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности, местами возможны и грозы. Максимальная температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов, по области - 16-21 градус.
Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду. Геомагнитный фон в пятницу прогнозируется преимущественно спокойный.
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