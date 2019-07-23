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Два боеприпаса времен ВОВ обнаружили в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Июля 2019, 10:35
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что в Волоколамском городском округе на берегу Рузского водохранилища обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, а также в Наро-Фоминском округе в СНТ «Березка» обнаружили боеприпас времен ВОВ.
Отмечается, что в 17:25 22 июля от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Волоколамский в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступил сигнал об обнаружении артиллерийского времен ВОВ на берегу Рузского водохранилища по адресу: Волоколамский городской округ, село Осташево, 1-й Луговой переулок, дом 8.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 500 метров.
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