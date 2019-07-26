26июля 2019
пятница
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Без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июля 2019, 11:00
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 26 июля в Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность без осадков, воздух может прогреться до 27 градусов, погодные условия вполне благоприятны как для здоровых, так и для метеозависимых людей.
Отмечается, что при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 25-27, по области - 22-27 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 50%.
Синоптики отмечают, что погодные условия в Москве и области вполне благоприятны как для здоровых, так и для метеозависимых людей.
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