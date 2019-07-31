31июля 2019
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Среда может стать самым холодным днем этого лета в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Июля 2019, 10:05
Как информируется на сайте «Метеовести», что второй месяц лета завершается сильным похолоданием, которого не было в Москве в последние 70 лет.
Отмечается, что 31 июля в Московском регионе ожидается самая холодная погода этого лета. Кроме того, так низко (ниже плюс 15 градусов) в этот день столбики термометров в Москве ни разу не опускалась как минимум последние 70 лет!.
Из-за промозглого северного ветра и скоротечных дождей температура воздуха будет ощущаться на 3-4 градуса ниже реальной. Так зябко обычно бывает в конце сентября - начале октября, отметили синоптики.
В среду в регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит плюс 11-13 градусов в столице, в Подмосковье – плюс 9-14 градусов.
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