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Юбилей ВДНХ отметят в Москве с 1 по 4 августа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Июля 2019, 10:07
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, что праздничные мероприятия, которые будут посвящены 80-летию столичной ВДНХ пройдут с 1 по 4 августа, в рамках праздника посетителей ждет 20 площадок, на которых выступят известные артисты,.
Как добавил генеральный директор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров, что на 20 площадках в разных частях ВДНХ пройдет больше 50 праздничных событий. Москвичей и туристов ждут концерты и театральные постановки, четыре проекционных шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое.
В юбилейном концерте примут участие звезды эстрады - Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы «Земляне», «Несчастный случай», Uma2rman и многие другие.
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