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Минувшая ночь стала самой холодной с начала месяца в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Июля 2019, 10:25
Как рассказал дежурный синоптик центра погоды «Фобос», что в 06:00 на столичной метеорологической станции на ВДНХ была зафиксирована температура плюс 8,9 градуса, что делает эту ночь самой холодной с начала месяца.
Отмечается, что в 6:00 на ВДНХ было 8,9 градуса. Шесть часов считается еще ночным часом. Это делает прошедшую ночь самой холодной в июле. Интересно, что уже днем, в семь часов, температура упала еще и составляла 8,3 градуса. Сейчас она начала расти.
Столица и Подмосковье на этой неделе оказались на пути ультраполярного вторжения.
Последние дни июля в столице сохраняется прохладная погода с температурой ниже климатической нормы на 8-10 градусов, в ночные и вечерние часы влажность воздуха повышенная.
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