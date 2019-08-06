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Свыше 13,5 тыс ям отремонтировали во дворах Подмосковья с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Августа 2019, 07:46
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области, с начала текущего года во дворах многоквартирных домов региона ликвидировано уже более 13,5 тысяч ям, это порядка 70% от общего количества ям, уже выявленных и «оцифрованных» в нынешнем году.
В приоритетном порядке устраняются те дефекты асфальтного покрытия во дворах, по которым поступают обращения от жителей – в центр управления регионом, на портал «Добродел», и по другим каналам.
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