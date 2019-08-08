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Путепровод у ж/д станции в Наро‑Фоминском округе начнут возводить в рамках проекта МЦД‑4
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Августа 2019, 21:19
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в Наро-Фоминском городском округе в рамках проекта МЦД-4 построят путепровод у железнодорожной платформы «Апрелевка».
Начинается разработка проекта на строительство путепровода через ж/д Киевского направления МЖД у платформы «Апрелевка» Наро-Фоминского городского округа.
Нужда строительства путепровода через железнодорожные пути возникла в связи с запуском МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожный, а также для повышения транспортной доступности Наро-Фоминского городского округа и новой Москвы.
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