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Установку несущих колонн завершают на участке платформы станции метро «Аминьевское шоссе»
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Общество — 13 Августа 2019, 18:07
Как проинформировала пресс-служба департамента строительства столицы, что в Москве завершаются работы по устройству несущих колонн платформенного участка станции «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ).
Отмечается, что сейчас специалисты уже завершают работы по устройству несущих колонн платформенного участка станции метро «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии метро.
Станция «Аминьевское шоссе» БКЛ запроектирована в районе Очаково-Матвеевское, вдоль Аминьевского шоссе у пересечения с Киевским направлением Московской железной дороги.
Станция будет входить в состав ТПУ «Аминьевское шоссе», со станции можно будет пересесть на новую станцию Киевского направления Московской железной дороги. Строительство платформы вблизи станции БКЛ позволит жителям новой Москвы и Подмосковья совершить пересадку на метро, не доезжая до центра города.
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