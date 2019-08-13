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До 800 тыс машин взъезжает в Москву из‑за МКАД по будням в августе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Августа 2019, 18:12
Как информирует центр организации дорожного движения столицы в своём Twitter-аккаунте, что в августе по будням в Москву из-за МКАД въезжает от 700 до 800 тысяч машин, пик приходится на четверг.
Отмечается, что по будням из-за МКАД в город въезжает от 700 до 800 тысяч машин. Больше всего автомобилей с подмосковными номерами приезжает в четверг.
При этом самым популярным является Ярославское шоссе — по нему приезжает больше всего подмосковных автомобилей в столицу каждый день. Ежедневно по утрам по шоссе до центра мегаполиса движется более 33 тысяч машин. Час пик в будни здесь приходится на 06:00 и 07:00.
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