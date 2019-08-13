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Летне‑осенний сезон охоты на пернатую дичь закончится в Подмосковье 15 ноября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Августа 2019, 18:15
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, что летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь стартовал в Московской области, завершится он 15 ноября.
Разин добавил, что в регионе стартовал самый большой летне-осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Он начался во вторую субботу августа, то есть 10 числа. И продлится до 15 ноября.
Разрешения на добычу ресурсов и путевки на охоту можно получить прямо в охотничьих угодьях Подмосковья, которых на данный момент 64.
За охотниками будут следить и госорганы. Инспекторский состав в Подмосковье уже готов к проведению надзорных мероприятий, подготовлена и необходимая спецтехника.
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