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Около 13 тыс жителей Подмосковья проголосовали на «Доброделе» за ремонт дорог
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Августа 2019, 18:17
Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, что в голосовании на портале «Добродел» по выбору дорог, ремонт которых выполнят в Подмосковье в 2020 году, уже приняли участие примерно 13000 человек.
Голосование проходит до 31 августа по ссылке.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик добавил, что жители на данный момент оставили более 14,6 тысячи комментариев. Наибольшую активность в голосовании проявили Кашира, Егорьевск, Луховицы, Краснознаменск и Ленинский городской округ.
Он уточнил, что дороги, получившие наибольшую поддержку жителей, будут рассмотрены при утверждении программы ремонта на 2020 год.
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