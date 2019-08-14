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Дмитрий Жариков покинул пост главы Серпухова по собственному желанию
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Общество — 14 Августа 2019, 16:01
Как информируется на сайте администрации городского округа, что 14 августа совет депутатов подмосковного Серпухова принял отставку Дмитрия Жарикова с поста главы муниципалитета по собственному желанию.
Жариков отметил, что на протяжении нескольких лет он возглавлял Серпухов. Это безусловно сложная, ответственная и в то же время почетная работа, требующая полной отдачи моральных и физических сил..
Он поблагодарил правительство Московской области и лично губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за поддержку инициатив и содействие в решении городских вопросов. Жариков также выразил признательность совету депутатов округа, сотрудникам администрации муниципалитета, коллективам учреждений и предприятий, общественных организаций и жителям Серпухова за сотрудничество.
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