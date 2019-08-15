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Пассажиры аварийно севшего в Подмосковье самолета получат по 100 тыс руб компенсации
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Общество — 15 Августа 2019, 18:02
Как информирует ТАСС, что пассажиры аварийно приземлившегося в Раменском городском округе самолета «Уральских авиалиний» получат выплаты по 100 000 рублей компенсации.
Отмечается, что авиалайнер Airbus А-321, которые летел рейсом Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в поле недалеко от деревни Рыбаки Раменского городского округа вскоре после взлета. По данным экстренных служб, в двигатель попали птицы. Экипаж смог посадить самолет и избежать трагедии. В салоне находились 226 пассажиров. 55 человек обращались за медицинской помощью.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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