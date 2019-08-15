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До плюс 27 градусов потеплеет в Московском регионе в начале новой недели
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Августа 2019, 18:07
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве в конце текущей недели погода ухудшится, ожидаются дожди и грозы, но в начале следующей недели воздух хорошо прогреется, температура может достичь плюс 27 градусов.
Отмечается, что в ближайшие дни температура будет колебаться около или выше нормы, пройдут дожди. 16 августа и в выходные облака и дожди ограничат прогрев температуры. Затем потеплеет, и в начале новой недели средняя температура превысит норму на 3-4 градуса.
Ночью в Москве – 13-15 градусов, по области – 10-15 градусов, днем – 19-21 градус и 17-22 соответственно», — говорится в сообщении.
В выходные показания термометров существенно не изменятся. 17 августа будет дождливым, а 18 августа дожди уже будут менее интенсивными.
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