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Почти 5 тыс жителей Подмосковья проголосовали за лучшего доктора на «Доброделе»
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Общество — 15 Августа 2019, 18:12
Как информирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что 4900 жителей Подмосковья проголосовали на портале «Добродел» за лучшего врача для детей и для взрослых. Победители будут объявлены 17 сентября.
Отмечается, что голосование «Народный доктор Московской области» стартовало 1 августа. В нем население Подмосковья может выбрать лучшего детского и взрослого врача любой специальности. Эту инициативу запустили, чтобы оказать поддержку работникам медицинских учреждений региона.
Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова добавила, что у каждого найдутся благодарные пациенты, желающие отметить работу своего врача. Учитывается отношение специалиста к пациенту: доброжелательность, сопереживание, гуманность, уважение и другие критерии.
Она отметила, что голос можно отдать только один раз и только за одного врача.
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