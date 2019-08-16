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«Желтый» уровень опасности из‑за дождя продлили в Подмосковье до ночи 18 августа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Августа 2019, 12:13
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что на территории Московской области до ночи 18 августа продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, в столице по той же причине объявлен «желтый» уровень с 21:00 16 августа до 21:00 17 августа.
Отмечается, что «желтый» уровень представляет собой второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье до 03:00 18 августа.
Такой же уровень опасности погоды объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей.
В Московском регионе 17 августа будет облачно, пройдет дождь. Температура ночью составит 13-15 градусов, днем — 17-19. 18 августа будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ночью – 13-15 градусов, днем — 20-22.
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