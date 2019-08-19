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Аварийно севший в Подмосковье самолет подготовят к подъему для слива топлива
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Общество — 19 Августа 2019, 12:15
Как проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, что самолет «Уральских авиалиний», который аварийно приземлился в поле Раменского городского округа, 19 августа подготовят для безопасного слива оставшегося топлива.
Отмечается, что после приземления лайнера разлилось около тонны топлива. После обследования установлено, что правый двигатель оторван. Самолет лежит на брюхе, борозда торможения составила 200 метров.
19 августа запланировано прибытие комиссии от МАК и технической службы «Уральских авиалиний». Будут проведены подготовительные работы по подъему самолета для последующего безопасного слива оставшегося топлива.
Самолет рейса Жуковский — Симферополь совершил экстренную посадку 15 августа. На борту находились 226 пассажиров. Сразу после вылета из подмосковного аэропорта в оба двигателя попали птицы, в результате чего возникло задымление. Экипаж принял решение об аварийной посадке. В результате ЧП погибших нет, за медпомощью обращались 76 человек.
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