20августа 2019
вторник
|
Количество жалоб по вопросам капремонта снизилось на 33% в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Августа 2019, 11:39
Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин, что в Московской области число обращений по капитальному ремонту снизилось на 33% по сравнению с прошлым годом, двухлетняя программа по капремонту выполнена на 92%.
Хромушин отметил, что самое большое количество жалоб на данный момент связанно с качеством капитального ремонта, а именно с включением домов в программу. Видна динамика, сегодня у нас на 33% количество жалоб в целом снизилось по сравнению с прошлым годом.
Он добавил, что программа по капитальному ремонту, которая рассчитана на два года, выполнена на 92%.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +26 +28
вечером +19 +21 ночью +16 +18
Котировки
Партнеры