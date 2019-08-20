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Более 2,3 тыс жалоб по дорожной тематике на «Доброделе» было решено за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Августа 2019, 11:43
Как проинформировал министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар, что в Московской области за прошедшую неделю было рассмотрено и решено более 2300 жалоб, которые поступили на портал «Добродел» по дорожной тематике.
Рымар добавил, что в дорожной тематике за неделю было решено 2,35 тысячи сообщений о проблемах. Больше всего заделывали ямы во дворах – 814 ям было заделано.
Он отметил, что за прошедшую неделю также были решены 733 проблемы по детским и спортивным площадкам. По мусорной проблематике за неделю было решено 546 проблем. Лучше всех по этой проблематике отработали Одинцовский, Солнечногорский и Рузский округа.
Также за прошлую неделю на портал поступило 13500 сообщений о проблемах.
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