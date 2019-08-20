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Форум педагогов пройдет в Подмосковье в конце августа
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Августа 2019, 11:46
Как проинформировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, что в конце августа в Московской области состоится форум педагогов, где подведут итоги предыдущего учебного года.
Воробьев добавил, что традиционно в конце августа проведем педагогическое собрание, форум педагогов. Мы там подведем итоги предыдущего года, рейтинг опубликуем, который традиционно готовим к этому периоду, но и постараемся каждый следующий год делать более содержательным, интересным, чем предыдущий.
Ранее он отметил, что в этом году к началу учебного года в регионе построят восемь бюджетных школ, четыре внебюджетных. 1 сентября за парты сядут более 900 тысяч школьников.
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