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Более 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в четверг утром
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Общество — 22 Августа 2019, 10:40
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром 22 августа отменили и задержали 52 рейса.
Отмечается, что сейчас в аэропорту «Внуково» задержаны 13 рейсов, еще два отменены. В воздушной гавани «Домодедово» задержали 32 рейса, отменили два. Меньше всего изменений в расписании у «Шереметьева» - здесь зафиксировано лишь три задержки рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов нет.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани.
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