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Самый дешевый букет на 1 сентября обойдется жителям Московского региона в 700 рублей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Августа 2019, 10:29
Как проинформировал представитель пресс-службы компании по доставке цветов «Флорист.ру», что самым бюджетным вариантом для подарка учителю в День знаний будет букет из сезонных цветов, цены на такие цветочные композиции начинаются от 700 рублей.
Отмечается, что самым бюджетным вариантом будут букеты из сезонных цветов, в частности, георгинов, гладиолусов, хризантем, которые можно в составе 3-5 цветков сделать объемными и пышными за счет зелени и техники упаковки. Можно даже один крупный цветок преподнести за счет декора и современной техники упаковки так, что он будет смотреться гармонично, ничем не уступая по красоте сборному букету. Цена букета из сезонных цветов составит 700-1000 рублей.
Дорогими окажутся букеты из экзотических или несезонных цветов, например, пионов, а также из французских роз.
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