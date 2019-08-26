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В Подмосковье выросло число школ, находящихся под профессиональной охраной
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Августа 2019, 12:25
Как проинформировала замначальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по региону, полковник полиции Наталья Лободенкова, что в Подмосковье число школ, которые находятся под охраной профессиональных частных организаций, выросло по сравнению с прошлым годом.
Лободенкова подчеркнула, что с 2018 года выросло количество образовательных организаций, находящихся под профессиональной охраной, это частные охранные предприятия. Ранее многие школы охранялись вахтерами, сторожами и так далее. То, что эта цифра увеличивается, это очень хорошо. Скоро мы уже приблизимся к 100%.
Она добавила, что, по сравнению с прошлым годом, также на 5% увеличилось количество образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения.
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