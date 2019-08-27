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Сто лучших школ Подмосковья получат губернаторские гранты
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Августа 2019, 11:19
Как проинформировала первый заместитель председателя правительства Подмосковья – министр образования региона Ольга Забралова, что губернаторские гранты по 1 миллиону и по 500 тысяч рублей вручат 100 лучшим школам Московской области.
Отмечается, что рейтинг будет представлен на августовской конференции 28 августа. Лучшие 10 школ получат по 1 миллиону рублей на развитие, остальные – по 500 тысяч.
По ее словам, деньги школа может потратить на свое усмотрение, к примеру, на закупку дополнительной техники, оснащение классов или ремонт.
Всего в регионе функционирует более 1500 школ. Весь год эксперты анализировали объекты по всем важным аспектам, чтобы составить топ самых.
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