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Штат водителей «Мострансавто» укомплектован на 90%
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Общество — 27 Августа 2019, 11:22
Как информирует пресс-служба подмосковного перевозчика «Мострансавто», что данное предприятие продолжает набор водителей, на данный момент штат укомплектован на 90%.
Отмечается, что из-за роста транспортной работы в филиалах предприятия вакансии открыты, продолжается кампания по набору водителей. Для работников предусмотрен расширенный социальный пакет: предоставление общежития сотрудникам из других городов, льготные путевки в подведомственный пансионат «Нара», компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей работников.
На предприятии действует программа переподготовки водителей на категорию «D». Зарплата работников «Мострансавто» является конкурентоспособной на подмосковном рынке.
Сейчас в «Мострансавто» трудятся свыше 8000 водителей.
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