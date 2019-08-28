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Около 20 км тепловых сетей проверили в 4 муниципалитетах Подмосковья за день
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Августа 2019, 12:25
Как информирует пресс-служба министерства энергетики Московской области, что в городских округах Озеры, Клин, Дмитровский и Наро-Фоминский на 19 километрах тепловых сетей за один день провели испытательную нагрузку в ходе подготовки к зиме.
Отмечается, что всего проверено 19 километров теплопроводов. Готовыми к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период 2019-2020 года признано более 16 километров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.
После проведения восстановительных работ гидравлические испытания данных труб будут проведены вновь.
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