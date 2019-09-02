02сентября 2019
понедельник
|
Более 40 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Сентября 2019, 10:48
Как информирует сервис «Яндекс.Расписанияе», что по состоянию на утро 2 сентября в аэропортах Московского региона отменены и задержаны 45 рейсов.
Отмечается, что в аэропорту «Внуково» семь рейсов задержано и один отменен. В «Домодедове» задерживаются 24 рейса, четыре отменены. В «Шереметьеве» задержаны два рейса.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» в понедельник отменен один рейс, шесть рейсов в настоящее время задерживаются.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
ночью +12 +14 утром +16 +18
Котировки
Партнеры