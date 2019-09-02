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Теплая погода позволила жителям Подмосковья продлить купальный сезон
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Сентября 2019, 10:52
Как информируется на сайте «Метеовести», что благодаря теплой погоды в Московской области жители региона продолжают купаться в водоемах и в начале осени.
Отмечается, что в первый день осени в России встретились июльская жара и октябрьская прохлада. Петербуржцы массово отправились на пляжи. Из-за установившейся теплой погоды люди купались в Подмосковье, Воронежской, Волгоградской, Тульской областях.
2 сентября в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 24-26 градусов, по Московской области - плюс 21-26 градусов.
В столице в ближайшие дни существенные осадки маловероятны.
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