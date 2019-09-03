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27‑градусная жара и без осадков ожидается в Московском регионе во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2019, 10:58
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 3 сентября в Москве и Подмосковье ожидается до 27 градусов тепла, что на пять градусов выше нормы.
Отмечается, что предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 24-26, по области 22-27 градусов», - говорится в сообщении.
Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью от двух до пяти метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.
В Москве и области погода ожидается теплой, температура будет выше характерной на 4-5 градусов, содержание кислорода в воздухе слабо пониженное, атмосферное давление неустойчивое.
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