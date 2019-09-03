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Более 20 госуслуг планируют полностью перевести в цифровой формат в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2019, 11:01
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, что более 20 государственных услуг в Подмосковье требуют полного перевода в цифровой формат.
Отмечается, что Сегодня Максим Рымар (министр государственного управления, информационных технологий и связи региона) будет говорить о цифровой зрелости. У нас из 155 услуг 22 нуждаются в модернизации. Их нужно сделать максимально удобными и максимально в цифре, никаких бумаг.
В августе жители Подмосковья отправили около 200 тысяч обращений на портал госуслуг региона, большинство касалось питания для будущих мам и детей до трех лет, получения и замены социальных и транспортных карт. Жители также часто обращались за предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и по поводу записи ребенка в школу.
Региональный портал госуслуг Подмосковья был запущен в 2012 году.
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