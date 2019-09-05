05сентября 2019
четверг
|
Более 100 укушенных змеями жителей Подмосковья обратились за медпомощью с начала года
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 5 Сентября 2019, 12:14
Как информирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что более сотни жителей Подмосковья обратились за медицинской помощью из-за укусов гадюк с начала 2019 года.
В Подмосковье лето было влажным, благодаря чему выросло число змей. Жители региона могли встретить их в лесах, парках и на дачах.
Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова добавила, что с начала 2019 года за помощью в медицинские организации региона из-за укуса гадюки обратились 113 человек. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Больше всего пострадавших — на востоке Подмосковья.
Она отметила, что при отсутствии аллергии укус гадюки не смертелен для человека. Тем не менее, если гадюка все-таки укусила человека, то не рекомендуется высасывать яд из раны, поскольку можно занести инфекцию.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +17 +19
вечером +16 +18 ночью +14 +16
Партнеры