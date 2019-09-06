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Уже 170 кубометров завалов разобрали на месте обрушения здания в Сергиево‑Посадском округе
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Общество — 6 Сентября 2019, 11:13
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что на месте обрушения здания в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского округа Подмосковья уже разобрали 170 кубометров завалов, на месте работают 171 специалист и 49 единиц техники.
Отмечается, что накануне в поселке Новая Шурма во время работ по демонтажу обрушилось заброшенное здание. По предварительным данным, в результате ЧП есть пострадавшие. По состоянию на 6 часов утра пятницы на месте обрушения разобрали 70 кубометров завалов.
По состоянию на 08:00 объем разобранных завалов составляет 170 кубометров.
На месте работают 49 единиц техники, 171 человек, в том числе от МЧС 26 единиц техники, 115 человек.
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