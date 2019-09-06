06сентября 2019
пятница
|
ГИА по математике дополнительно сдадут в Подмосковье в пятницу
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Сентября 2019, 12:20
Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что в Подмосковье 6 сентября проходит дополнительный период сдачи ГИА по математике, экзамен сдадут 229 выпускников одиннадцатых классов и 201 выпускник девятых.
Отмечается, что для проведения ГИА-9 будет задействовано 38 пунктов сдачи, а для ГИА-11 будут работать пять пунктов. Все они будут оборудованы в соответствии с установленными требованиями.
Будут привлечены 106 общественных наблюдателей. Экзамен напишут ребята, которые не сдали его в основной период, получили два неудовлетворительных результата по обязательным предметам или повторно получили неудовлетворительный результат по одному из таких предметов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
вечером +16 +18 ночью +13 +15
Котировки
Партнеры