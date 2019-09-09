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Солнечная погода и до плюс 25 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Сентября 2019, 11:44
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 9 сентября в Москве и Подмосковье ожидается солнечная и теплая погода без осадков, максимальная температура воздуха составит 25 градусов.
Отмечается, что по сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 9 сентября, при переменной облачности и практически полном штиле воздух в Москве прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье до 20-25. Осадков не ожидается.
Предстоящим днем погожий антициклон продолжит радовать жителей Московского мегаполиса по-настоящему летней погодой. Температурный фон превысит климатические показатели для этого дня на 5-6 градусов. Геомагнитный фон в понедельник прогнозируется спокойный.
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