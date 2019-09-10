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«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе до вечера 11 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Сентября 2019, 12:13
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве до 23 часов 11 сентября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой пожарной опасности.
Отмечается, что «Желтый» представляет второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.
В Московском регионе предупреждение действует до 23:00 11 сентября. Местами в регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности.
Одиннадцатого сентября в Московском регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет плюс 11-13 градусов, днем - плюс 23-25 градусов. Ветер южный, юго-западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
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