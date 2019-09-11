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Температура выше нормы на пять градусов ожидается в Московском регионе в среду
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Сентября 2019, 12:15
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 11 сентября в Москве и Подмосковье ожидается температура выше нормы, столбики термометров зафиксируются на отметке до 24 градусов, также в регионе ожидается атмосферное давление выше нормы.
Отмечается, что среднесуточная температура воздуха по-прежнему выше нормы на пять градусов. Максимальная температура воздуха в столице 22-24, по области 19-24 градуса. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.
На сайте добавляется, что атмосферное давление останется высоким, существенно не изменится и в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 40%.
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