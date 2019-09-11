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Подмосковье поблагодарило Москву и Тулу за сотрудничество в сфере туризма

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Общество — 11 Сентября 2019, 12:18

Как проинформировала пресс-служба комитета, что руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина в ходе выступления на международной выставке туризма «Отдых Leisure 2019» поблагодарила коллег из Москвы и Тулы за сотрудничество в профильной сфере.

Отмечается, что Галкина стала участницей пленарной сессии «Новый взгляд на туристическую индустрию», которая проходила в рамках 25-й международной выставки «Отдых Leisure 2019». В своем выступлении Галкина отметила важную роль маркетинга и рекламы в современной туристической отрасли, а также поблагодарила Москву и Тулу за сотрудничество.

Она добавила, что в 2019 году совместно с Тульской областью был разработан «Живописный тур», который объединит Серпухов, Поленово и Тулу.

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