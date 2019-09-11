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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 12 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Сентября 2019, 12:21
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве до 23 часов 12 сентября продлили «желтый» уровень опасности погоды, это связано с высоким риском возникновения пожаров.
Отмечается, что «Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.
В Московском регионе предупреждение действует до 23:00 12 сентября. Местами в регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Московском регионе на этой неделе будет превышать норму на 5-7 градусов. В четверг и пятницу температура ночью 12-14, днем 22-24 градуса.
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