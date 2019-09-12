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Мособлдума установила прожиточный минимум пенсионера в Подмосковье на 2020 год
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Сентября 2019, 12:17
Депутаты Мособлдумы на заседании, которое проходило 12 сентября приняли закон, согласно которому величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2020 год составит 9908 рублей, что превысит показатель в целом по России.
Отмечается, что финансирование расходов на выплату региональных социальных доплат к пенсии будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области.
Денежные средства на региональные доплаты к пенсии предусмотрены в проекте закона «О бюджете Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в полном объеме.
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