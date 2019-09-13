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80% тротуаров от общего плана отремонтировали в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Сентября 2019, 11:26
Как информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, что на территории Московской области отремонтировали свыше 230 тротуаров, что составило порядка 80% от общего плана ремонтной кампании на текущий год.
Отмечается, что ремонт тротуаров ведется в рамках комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и для достижения показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик сообщил, что на текущий момент в Подмосковье отремонтировано более 230 тротуаров общей протяженностью свыше 100 километров в 50 муниципалитетах. Всего в этом году запланировано отремонтировать 290 тротуаров длиной более 130 километров на территориях 53 муниципальных образований.
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