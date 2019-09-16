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МЧС разослало СМС‑предупреждения москвичам о сильном ветре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Сентября 2019, 12:06
Как проинформировало главное управление МЧС России по Москве жителей столицы через СМС, что 16 сентября в городе ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Отмечается, что ранее синоптики продлили в Подмосковье и Москве до 18 сентября «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра.
ФГБУ Центральное УГМС: 16 сентября в Москве ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны!
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