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Посевные площади под озимый рапс в Подмосковье увеличили на 55%
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Сентября 2019, 12:03
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, что в текущем году площадь посева озимого рапса в Московской области на 55 % превысила прошлогодние показатели.
Он добавил, что рапс в регионе посеяли впервые в прошлом году, но он быстро заслужил уважение.
Разин подчеркнул, что по плану площадь должна была составить чуть больше 10000 гектаров. Но аграрии региона превзошли и эти цифры, посеяв 11,8 тысячи гектаров этой культуры, что составляет 55% к показателю прошлого года.
Озимый рапс превосходно показал себя на полях Подмосковья и дал хорошую урожайность в текущем году.
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