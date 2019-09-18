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Расписание вечерних поездов частично восстановили на Рижском направлении МЖД
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Сентября 2019, 12:08
Как информируется на официальном сайте «Центральной ППК», что на Рижском направлении Московской железной дороги с 18 сентября частично восстановили вечернее расписание движения электричек.
Отмечается, что часть ремонтно-путевых работ для этого перенесена на дневное непиковое время.
В ЦППК призвали пассажиров учесть изменения при планировании поездок и заранее ознакомиться с расписанием.
Кроме того, в связи с частичным изменением расписания и восстановлением ряда вечерних пригородных поездов будет скорректирован и график движения компенсационных автобусов. Он будет опубликован дополнительно.
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