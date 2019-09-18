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Биолог рассказал, когда деревья в Московском регионе начнут массово сбрасывать листья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Сентября 2019, 12:09
Как рассказал, что главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк, что в Москве и Подмосковье период обильного листопада начнется в октябре, а в ноябре деревья уже полностью избавятся от листвы.
Дубенюк добавил, что опадание листьев может ускориться из-за прохладной погоды и ночных заморозков.
Ранее дежурный синоптик центра погоды «Фобос» сообщил, что в ночь с четверга на пятницу в Московской области уже возможны первые заморозки. В Москву ночные заморозки могут прийти в ночь с пятницы на субботу.
Психолог Илья Шабшин ранее рассказал, как сохранить хорошее настроение осенью. По словам специалиста, следует чаще пользоваться комнатными лампами и люстрами, восполняя дефицит света, а также активно общаться с друзьями и близкими.
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