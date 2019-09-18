18сентября 2019
среда
|
Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Наро‑Фоминском округе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Сентября 2019, 12:11
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли в подмосковном Наро-Фоминском городском округе, угрозы для людей боеприпас не представляет.
Отмечается, что находка была обнаружили утром 17 сентября в районе дома №11 в деревне Бирюлево.
Поступил сигнал об обнаружении минометной мины (82 миллиметра) времен Великой Отечественной войны по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
На месте обнаружения мины выставлена охрана силами ОВД. Изъятие и уничтожение боеприпаса проведут специалисты Минобороны.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +7 +9 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры